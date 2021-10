Giuntoli: “Trattiamo il rinnovo di Insigne con il suo agente. Attenzione al Torino”

Cristiano Giuntoli, nel prepartita di Napoli-Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

GIUNTOLI SUL RINNOVO DI INSIGNE

Il Napoli sfida il Torino al Maradona, gli azzurri di Spalletti vogliono continuare la striscia positiva e conservare la testa della classifica. Tra i più carichi c’è sicuramente capitan Inisgne. La questione contrattuale non lo distrae come ha spiegato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. A fare chiarezza ci ha pensato il DS Giuntoli ai microfoni di DAZ:

“Una squadra che ha ambizioni deve affrontare ogni partita per provare a vincere senza pensare agli altri ed ai punti di distacco. E’ un percorso troppo lungo, siamo solo all’ottava giornata. Il Torino è una squadra molto forte, ben allenata e molto attrezzata. Ospina e Meret sono grandi professionisti, si stimano molto e di volta in volta il mister sceglierà il portiere più adatto per vincere la partita. Oggi ha scelto Ospina. Insigne lo vediamo benissimo, è il nostro campionato. Lui pensa solo al Napoli ed al campo, il nostro agente poi parla con noi”.