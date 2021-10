Napoli-Torino: le formazioni ufficiali, Ospina in porta. Osimhen in attacco

Formazioni Ufficiali di Napoli-Torino. Luciano Spalletti conferma Ospina titolare, fuori anche Lozano per Politano. Osimhen punta centrale. La formazione azzurra non è molto lontana da quella che nelle ultime partite è riuscita a trovare sette vittorie consecutiva in Serie A. Spalletti punta al filotto anche per approfittare del passo farlo dell’Inter che ha perso con il Milan. La presenza di Ospina, arrivato solo ieri dalla Colombia, fa capire quale sia la scelta del tecnico del Napoli per quanto riguarda i portieri. Anche se Spalletti in conferenza stampa ha dato una chiave di lettura diversa.

Gli azzurri sono arrivati al Maradona scortati da tantissimi tifosi che hanno accompagnato la squadra fin dall’uscita dell’hotel dove erano in ritiro. Nonostante tutto la protesta dei gruppi organizzati resta intatta e nell’impianto di Fuorigrotta non ci saranno gli ultras. Il Napoli per la sfida con il Torino scenderà in campo con una maglia Armani con grafica speciale per Halloween. Casacca svelata in anteprima sui social dalla società partenopea.

Napoli-Torino: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

Napoli-Torino: dove vederla streaming e tv

La sfida tra Napoli e Torino valida per l’ottava giornata di campionato, potrà essere vista in tv su Dazn. Per guardare il match in streaming con tablet e smartphone sarà possibile scaricare l’applicazione di Dazn dal Play Store o dall’Apple Store. Il live streaming di Napoli-Torino può essere visto anche attraverso le console come Xbox, Ps4, Ps5 o Pc sempre con l’applicazione dedicata.