Pistocchi contro Orsato in Juve-Roma, arbitro nella bufera

Maurizio Pistocchi contro Orsato in Juve-Roma. Il direttore di gara non applica il vantaggio e concede un rigore invece di convalidare il gol di Abraham. Una decisione assurda quella di Orsato in Juventus-Roma. Il direttore di gara ha fischiato un rigore un secondo prima che Abhraham segnasse il gol del pareggio.

Pistocchi: “Orsato, clamoroso errore in Juve-Roma”

Il giornalista non usa mezze misure e parla di errore clamoroso dell’arbitro di Juventus-Roma. “Clamoroso errore tecnico di Orsato, tre anni dopo il caso-Pjanic: ferma l’azione per fischiare il fallo da rigore di Szczesny su Mkhitarian, invece di concedere il vantaggio a Abraham che segna. Al tempo del var, che consente di rimediare a un errore” scrive Pistocchi sui social. Insomma ancora un errore gravissimo di Orsato, come fu con Pjanic. Questa volta Orsato sbaglia in Juve-Roma, la presenza dei bianconeri sembra essere l’unica costante quando si verificano errori così clamorosi.