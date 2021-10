Bagni: ” Ho visto Juventus, Inter e Milan. Vi dico come finirà il campionato”

La Serie A oggi presenta la lotta tra Napoli, Inter e Milan. Salvatore Bagni ha analizzato le squadre in lotta per lo scudetto.

BAGNI SULLA LOTTA SCUDETTO

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli ha analizzato le squadre in testa alla classifica della serie A oggi. Bagni ai microfoni di Tele A ha pronosticato la squadra vincitrice del campionato italiano:

“L’Inter di Simone Inzaghi sta facendo bene, arriverà seconda in classifica. Ora vediamo il Milan conquistare grandi risultati in campionato, ha fatto una bella rimonta contro il Verona. I rossoneri erano sotto di due reti, ma hanno avuto la forza di andare a vincere la partita“.

Salvatore Bagni, nel corso del suo intervento su Tele A, ha poi aggiunto : “Non cambio idea su quanto ho detto in passato. Dopo avere visto Napoli, Milan e Inter dico che gli azzurri vinceranno lo scudetto, l’Inter finirà secondo, dietro il Milan. Nello scorso anno, in casa azzurra, c’erano dei problemi tra l’allenatore e la proprietà. Ora invece vedo un clima molto più sereno. Per quello che concerne l’aspetto tattico, la compagine di Luciano Spalletti gioca con una difesa più alta nella quale tuttavia i partenopei rischiano poco“.