Lozano-Spalletti, faccia faccia nello spogliatoio. Ecco cosa è successo

Lozano e Spalletti, faccia a faccia. Il caso lampo è stato immediatamente risolto. Il Napoli in questo momento non ammette distrazioni.

NAPOLI, LOZANO E SPALLETTI SI SONO CHIARITI

Il Napoli di Spalletti vola in serie A, la squadra azzurra ha totalizzato otto vittorie su otto partite e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Prima della sfida con la Roma di José Mourinho c’è la parentesi Europea con il Legia Varsavia. La partita di Europa league potrebbe permettere a Victor Osimhen di rifiatare e potrebbe essere anche una buona occasione di riscatto per Hirving Lozano, uscito arrabbiato nella sfida contro il Torino. Spalletti ha voluto confrontarsi con l’attaccante messicano.

FACCIA A FACCIA

Come scrive il Corriere dello Sport, il caso Spalletti-Lozano, è stato un caso lampo: “A Castelvolturno, nella giornata di ieri, c’è stato un faccia a faccia tra il messicano. Lozano contro il Torino è entrato dalla panchina ed è stato sostituito dopo mezz’ora, da Spalletti.

L’ex PSV Eindhoven non aveva festeggiato con il resto della squadra dopo il match, andando subito a fare la doccia. Ieri a Castel Volturno, Lozano si è confrontato con Spalletti, con i due che si sono chiariti, spiegando le proprie posizioni, per non tornarci più. Un caso lampo che si chiude, col Napoli che non vuole distrazioni.