Napoli, Mertens avvisa Spalletti. Spunta una promessa agli amici napoletani

Mertens vuole mettere in difficoltà Spalletti. L’attaccante belga ha fatto una promessa ad alcuni amici napoletani.

MERTENS VUOLE CONTINUARE A STUPIRE

Dries Mertens non è finito, come in tanti avevano decretato, Negli occhi dei tifosi del Napoli c’è ancora la giocata, con Koulibaly che ha propiziato la rete di Victor Osimhen contro il Torino. L’attaccante belga vuole provare a mettere in difficoltà Luciano Spalletti, con una serie di prestazioni positive. Otto i mesi che separano Mertens dalla scadenza del suo contratto con il Napoli. Otto mesi in cui l’imperativo sarà mostrare il suo solito gioco per sorprendere ancora una volta avversari e tifosi.

LA PROMESSA DI CIRO AGLI AMICI NAPOLETANI

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rivela un retroscena su Mertens:

“Il ritorno di Dries Mertens è tra le notizie più gioiose del Napoli di Spalletti, reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino. Nel gol di Victor Osimhen c’è lo zampino del belga, protagonista di una giocata artistica.

Ciro ha promesso agli amici napoletani di non volersi fermare e provare a mettere in difficoltà il tecnico a suon di prestazioni positive. Restano otto mesi alla fine del suo contratto con il Napoli. Un periodo in cui vuole lasciare il segno”.