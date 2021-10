Orsato non conosce il regolamento: Ha copiato i test al raduno arbitrale. Spunta un clamoroso retroscena

Daniele Orsato non conosce il regolamento. L’arbitro fu beccato a copiare i test regolamentari nel raduno degli arbitri.

ORSATO NON CONOSCE IL REGOLAMENTO.

Non è la prima volta che Orsato quando arbitra la Juventus, dimentica il regolamento, ma questa volt l’ha fatta davvero grossa. Per il designatore Rocchi , Orsato non merita di essere fermato, come invece accadde a La Penna, dopo Juventus – Fiorentina. Il direttore di gara è stato fermato per 5 turni di A e non ha più diretto la Juventus in campionato.

Lo stesso Rocchi è stato a più riprese accusato di favorire la Juve, l’addio allo Stadium e quei regali ricevuti dai bianconeri sono fatti eclatanti.

LA REGOLA DEL VANTAGGIO

Paradossalmente l’AIA approva l’operato del fischietto veneto nei concitati momenti del rigore concesso ai giallorossi nei minuti finali del primo tempo. La mancata concessione della regola del vantaggio, che avrebbe portato alla convalida del successivo gol di Abraham, non è stata considerata un errore grave. Alla luce del fatto che la rete avrebbe potuto essere poi annullata al VAR per un fallo di mani di Mkhitaryan.

LA FRASE A CRISTANTE

A testimonianza che nessuno vuole minimamente sconfessare Orsato c’è il fatto che il designatore Rocchi non fermerà il suo arbitro di punta. Quello che è certo è che Orsato non avrebbe dovuto dire quella frase a Cristante nell’intervallo del match, asserendo con assoluta certezza che “il vantaggio su rigore non si dà mai“. Quelle parole infatti significano certificare non un’applicazione dubbia del regolamento, che può essere giudicata discrezionale e ‘salvata’ in sede di valutazione, ma una sconfessione vera e propria della normativa in merito, che dice tutt’altro.

ORSATO HA COPIATO I TEST

Il Corriere dello Sport oggi ci va giù pesante sulla conoscenza di Orsato del regolamento, svelando un retroscena che getta ombre sulla competenza dell’esperto arbitro internazionale: “Orsato fu beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post-pandemia. Col regolamento qualche problema, ogni tanto, ce l’ha”. Per essere solo a metà ottobre, a veleni siamo già messi bene.