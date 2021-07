LDT – Lettere dai tifosi. La nomina di Gianluca Rocchi come disegnatore degli arbitri non è piaciuta ad alcuni tifosi del Napoli. Rocchi prende il posto di Nicola Rizzoli e avrà anche il ruolo di designatore per Serie A e Serie B. La scelta dell’Aia contestata in una lettera inviata alla nostra redazione da alcuni tifosi azzurri:

“Eg. Direttore, siamo sconcertati. La nomina di Rocchi in veste di designatore arbitrale è vergognosa. Come sia possibile che 19 società di Serie A possano accettare quanto impone da oltre un secolo una sola squadra: la Juventus. In uno Stato normale l’Aia sarebbe stata commissariata seduta stante, ma qui da noi mandano il Benevento in Serie B e la Juventus in Champions League fra l’indifferenza generale”.

Serie A, arbitri cambia il designatore: sarà Rocchi. Ricordate la festa d’addio?

I tifosi aggiungono: “Il presidente Odg se la prende con Commisso e de Laurentis ma ignora un’informazione da 41mo posto nel mondo in quanto a libertà di stampa. Siamo ridotti male con questa informazione che continua a celebrare gli Orsato e i Rocchi. Credevamo che un giudice a Berlino esistesse davvero e invece qui da noi è solo una favola da libro cuore. Ma come le IENE dimostrano con tanto di video che Rizzoli, Orsato e Valeri hanno mentito e nessun giudice interviene nel Paese dove l’azione penale è obbligatoria. Forse lo scudetto scippato al Napoli non interessa? E i media? Ma il presidente dell’Odg preferisce prendersela con Commisso e De Laurentis!”.

Gennaro P., Federico P., Luigi S., Ciro N.

Serie A: cambia il designatore, Rocchi sostituisce Rizzoli. Ricordate il video dei ‘regali’ alla Juventus?

Video: tutti i favori di Rocchi alla Juve, poi l’addio allo Stadium