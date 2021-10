Orsato disastroso, scontro Auriemma-Cruciani a Tiki Taka: volano parole grosse

Scontro a Tiki Taka tra Raffaele Auremma e Giuseppe Cruciani sull’operato di Daniele Orsato in Juventus-Roma. I due hanno cominciato a punzecchiarsi durante la puntata del programma in onda su Italia 1. Gli errori di Orsato sono sotto gli occhi di tutti, tanto che i maggiori quotidiani sportivi hanno evidenziato il disastro fatto in Juve-Roma. L’arbitraggio di Orsato è stato anche oggetto dello scontro tra Auriemma e Cruciani. Il giornalista napoletano ha detto: “Credo che per Orsato sia umiliante essere designato per una partita della Juventus, dopo quanto avvenuto nel match con l’Inter nel 2008“. Il riferimento è al caso Pjanic che ha fatto nascere anche una inchiesta de Le Iene.

Cruciani a quel punto ha risposto ad Auriemma dicendo: “Sembri l’uccello del malaugurio! Ti mancano solo gli occhiali“. Uno scontro che è durato per tutta la puntata con i due giornalisti che si sono punzecchiati continuamente. La tensione è aumentata così tanto che Auriemma è arrivato a mandare a quel paese Cruciani in diretta tv. Dell’operato di Orsato ha parlato anche il presidente federale Gravina sempre a Tiki Taka. Gravina non è voluto entrare nel merito della questione ma ha sottolineato: “Io difenderò sempre gli arbitri, è un lavoro difficilissimo”. Insomma nonostante l’arbitro abbia commesso errori assurdi, viene comunque difeso. Inoltre Orsato non è stato nemmeno fermato dall’Aia.