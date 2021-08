ROCCHI – JUVE. Finalmente. Ora anche altri si accorgono di quanto deleterio sia stato per il calcio l’investitura di Rocchi in veste di designatore arbitrale. Da tempo ne ha parlato, e scritto, Napolipiu.com ed ora non mancano le voci altrettanto autorevoli di Pistocchi e Ziliani. Dopo i disastri combinati col duo Nicchi – Rizzoli, dopo aver assaporato il duo Trentalange – Rizzoli non ci hanno fatto mancare neanche Rocchi. Dopo la lunga lista di obbrobri arbitrali servita fino ad oggi dall’indimenticabile notte di Pechino, passando per lo scudetto scippato al Napoli, alla Coppa Italia consegnata alla Juventus nulla è cambiato oltre i suonatori. Il calcio merita ben altro.

I PRECEDENTI DI ROCCHI CON LA JUVE

Scrive Ziliani: “Infuriano le polemiche sul nuovo corso di #Rocchi, ma gli arbitri AIA guardano a lui come a modello da imitare: nei match con la Juventus è primatista assoluto di vittorie bianconere (il 78%: 32 volte in 41 partite). Concetto LoBello, per dire, ha il 47%. Altra classe insomma“.

Qui tutti i precedenti di Rocchi con la Juventus in campionato.

VIDEO: TUTTI I REGALI DELL’ARBITRO ROCCHI ALLA JUVENTUS

Ecco il video di Rocchi che arbitra la Juve e dei presunti favori dell’arbitro di Firenze ai bianconeri. A ben guardare qualcosa di quantomeno anomalo c’è. Rigori (vedi quello contro il Genoa con protagonista Del Piero) letteralmente regalati, espulsioni mancate (vedi Trezeguet con fallo killer su Santacroce del Napoli). Reti in netto fuorigioco convalidate, come quella di Llorente del 10 novembre 2013 quando si giocava Juve-Napoli. Tanti episodi che si possono vedere in questo video.