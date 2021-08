Juve, Barcellona e Real saranno sanzionate dalla Uefa lo afferma Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, interviene sulla questione relativa alla Superlega dopo il rilancio dei club fondatori: Juventus, Barcellona e Real Madid. I tre club hanno gioito all’indomani della sentenza del tribunale di Madrid, ma la festa, secondo Ziliani è durata poco, infatti la UEFA ha pronte le sanzioni.

“Juventus, Real Madrid e Barcellona,hanno rilanciato il progetto super Lega dopo la decisione del tribunale di Madrid che ha imposto alla UEFA di non poter procedere legalmente contro di loro. E con un comunicato congiunto tali club hanno spiegato che “prendono atto con soddisfazione della decisione del tribunale di Madrid” e di voler andare avanti per la loro strada: “Il nostro obiettivo è di continuare a sviluppare il Progetto di Super League in modo costruttivo e collaborativo, contando sul contributo di tutti gli stakeholders del calcio: tifosi, calciatori, allenatori, club, leghe e federazioni nazionali e internazionali”.

Ziliani aggiunge “L’UEFA si sbarazza delle richieste pro Superlega del Tribunale di Madrid con un colpo di sciacquone, e conferma le sanzioni inflitte a 9 club pentiti e appena la Corte Europea darà l’okay sanzionerà Real, Juventus e Barcellona come riterrà giusto. Amen“.

