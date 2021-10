Gazzetta esalta il Napoli: numeri da record. Si può parlare di scudetto

Numeri da record per il Napoli di Luciano Spalletti. A metterli in evidenza è Gazzetta dello Sport che esalta il lavoro di Insigne e compagni. La squadra partenopea anche grazie ad un super Osimhen è al primo posto in campionato. Una posizione in classifica su cui nessuno o quasi avrebbe scommesso ad inizio campionato. Il calciomercato estivo del Napoli di De Laurentiis è stato molto criticato. La società ha fatto solo due acquisti Juan Jesus e Anguissa, per questo molti addetti ai lavori non avevano messo il Napoli tra le pretendenti per il titolo. Ovviamente si è solo all’inizio ed il Napoli non deve commettere l’errore di adagiarsi. I numeri da record del Napoli restano, ecco quanto scrive Gazzetta:

Finora ne ha vinte otto su otto, questo dato non lo si può considerare casuale, spiega l’andamento di questa squadra che sta sorprendendo per tenuta e continuità nei risultati. Con la vittoria sul Torino, Spalletti ha eguagliato la striscia di successi consecutivi, iniziali, ottenuta da Sarri nel campionato 2017-18. Un traguardo effimero, ci mancherebbe, ma che apre a nuove prospettive, all’idea di poter continuare a inseguire il sogno scudetto.

Ora gli azzurri sono chiamati a reagire anche in Europa League. Giovedì al Maradona arriva il Legia Varsavia. La società ha preparato anche degli sconti sui biglietti per incentivare la presenza di pubblico.