Osimhen devastante – Gazzetta: “Cecchino infallibile”

Victor Osimhen sta impressionando tutti con prestazioni di altissimo livello, l’attaccante del Napoli ha segnato già otto gol. Ma Osimhen non è solo reti. Dalla scora stagione il calciatore è cresciuto molto, come ha sottolineato anche Spalletti dopo la vittoria con il Torino. Il processo di miglioramento del nigeriano è evidente. Difende meglio palla, dialoga di più con i compagni, vedi il gol messo a segno col Toro, sa gestire meglio la palla. Nonostante tutto ha ancora ampi margini di crescita, soprattutto sotto il profilo tecnico. Un lavoro che Spalletti sta portando avanti in maniera certosina.

