Biglietti Napoli: promozione in Europa League, sconti per Napoli-Leicester. I dettagli

Promozione del Napoli, sconti sui biglietti di Europa League. La SSCN lancia l’iniziativa che applica uno scontro per Napoli-Leicester. La promo sarà attiva per tutti coloro che hanno comprato compreranno un tagliando per vedere il match di Napoli-Legia Varsavia, gara fondamentale per il Napoli che deve reagire dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca. Gli azzurri hanno un solo punto in classifica, frutto di un pareggio col Leicester e la sconfitta con i russi. Nella terza giornata di Europa League il Napoli sfiderà il Legia Varsavia in una partita da vincere assolutamente per continuare a sperare nella qualificazione.

Napoli: sconti sui biglietti, ecco la promozione

“La SSC Napoli premia la tua fede. La passione azzurra scandisce il battito dell’Europa League. Promozione speciale per tutti i tifosi che seguiranno il Napoli sul palcoscenico internazionale. Tutti coloro che acquisteranno o hanno acquistato un biglietto per il match Napoli-Legia Varsavia di giovedì 21 ottobre allo Stadio Maradona, potranno usufruire di uno sconto del 50% sul tagliando per la sfida Napoli-Leicester in programma il 9 dicembre 2021, conservando il biglietto della gara contro il Legia. Premia la tua fede, segui la passione azzurra oltre i confini d’Europa” è quanto viene riportato sul sito ufficiale della SSCN.

Lo promozione per i biglietti del Napoli con uno sconto per le sfide di Europa League è sicuramente un’ottima iniziativa da parte della società di Aurelio De Laurentiis. Soprattutto in un momento in cui il dibattito intorno alle presenze allo stadio è molto acceso. L’assenza dei gruppi organizzati fa molto rumore. Gli ultras lamentano maglie troppo restrittive nel regolamento d’uso dello stadio e per questo motivo da inizio campionato stanno scioperando. Nemmeno nell’ultima gara con il Torino c’è stata loro presenza allo stadio, nonostante i tifosi abbiano accompagnato il pullman del Napoli dall’hotel fino allo stadio Diego Armando Maradona.