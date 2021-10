Napoli, Spalletti ha richiamato la squadra. Il tecnico ha mostrato gli errori commessi contro lo Spartak

CALCIO NAPOLI– Luciano Spalletti all’indomani della sconfitta contro lo Spartak ha parlato con la squadra mostrando gli errori che sono stati commessi nella sfida contro i russi.

SPALLETTI RICHIAMA IL NAPOLI

Luciano Spalletti non vuole cali di concentrazione in vista della difficile gara contro la fiorentina, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico ieri ha tenuto un discorso alla squadra e hha mostrato gli errori commessi durante la partita contro lo Spartak Mosca.

“Un ko che ha amareggiato tutti i calciatori, rammaricati per aver cominciato a pensare troppo presto alla partita della domenica successiva contro la Fiorentina. Dopo il gol-lampo di Elmas la vittoria sembrava cosa fatta. Invece gli avversari sono stati bravi a non darsi per vinti. Ieri mattina al Konami Training Center il tecnico ha voluto mostrare alla squadra tutti gli errori commessi nel corso della sfida di giovedì.

Soprattutto per evitare che possano essere ripetuti domani pomeriggio contro la Fiorentina. L’allenatore toscano ieri ha richiamato tutti ad un’attenzione maggiore in difesa, apparsa troppo fragile dietro le folate di Moses e Promes”