Napoli-Torino: tifosi inseguono il pullman, acceso anche un fumogeno. Borrelli: “Gesto idiota” – VIDEO

Il video dei tifosi del Napoli che inseguono il pullman azzurro dopo la vittoria col Torino, la segnalazione arriva dal consigliere Borrelli. Gli azzurri con il Toro hanno realizzato l’ottava vittoria consecutiva, con il gol decisivo di Victor Osimhen. L’ottava vittoria ha fatto esplodere lo stadio Diego Armando Maradona, ma c’è chi non si è fermato a gioire all’interno del catino di Fuorigrotta. Alcuni tifosi hanno seguito il pullman del Napoli, come si vede nel video allegato, a bordo di alcuni scooter. A segnalare quanto accaduto è stato un automobilista che ha inviato il tutto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Il video dei tifosi che inseguono il pullman del Napoli dopo la sfida con il Torino è diventato oggetto di contestazione. Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza hanno condannato fermamente il gesto: “L’episodio accaduto in tangenziale è fermamente da condannare. Non c’è alcuna vittoria, nemmeno sportiva, che possa giustificare quanto accaduto dopo la sfida Napoli-Torino“. All’interno del video si vede anche uno dei tifosi che accende il fumogeno all’interno di una galleria della tangenziale di Napoli. Un rischio davvero enorme, dato che il fumo ha sicuramente dato fastidio a tutti gli automobilisti in transito.

“Chiediamo alle forze dell’ordine di intervenire per individuare chi era a bordo degli scooter. Non possono passarla liscia. Chi non è grado di gioire, festeggiare e condividere momenti di felicità in maniera decorosa e rispettosa delle regole e dell‘incolumità altrui allora deve essere escluso dagli eventi sportivi e dai momenti di aggregazione” hanno detto Simioli e Borrelli.