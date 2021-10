Spalletti massima fiducia su Insigne, il rigorista non si cambia

Luciano Spalletti e Lorenzo Insigne un legame indissolubile, il tecnico dà ancora fiducia al capitano del Napoli, calcerà i rigori. Spalletti ha difeso Insigne subito dopo la vittoria del Napoli col Torino, gara in cui il numero 24 azzurro ha sbagliato un rigore. La presa di posizione del tecnico non era solo una facciata, ma bensì qualcosa in cui crede fermamente. L’allenatore sa che Insigne è uno dei migliori giocatori della sua rosa, un regista avanzato, in grado di fare la differenza in tutte e due le fasi. Basterebbe rivedere il ripiegamento difensivo profondo che Insigne compie sugli esterni del Torino, per capire come mai Spalletti vuole tutelarlo. Per un attaccante doversi sacrificare costantemente in difesa, arrivando fino alla propria bandierina del calcio d’angolo non è affatto semplice. Insigne lo fa sempre e Spalletti sa di non potervi rinunciare.

Insigne ed i rigori sbagliati

Al momento su Insigne pesano i tanti rigori sbagliati: tre in questa stagione. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Mancano le reti di Lorenzo Insigne che, finora, non ha ancora segnato su azione. Gli unici due gol sono arrivati su calcio di rigore, ma ne ha sbagliati altri tre. Nonostante tutto, il capitano continua ad avere la fiducia dell’allenatore: continuerà ad essere lui il rigorista“.

Spalletti continuerà a dare fiducia ad Insigne anche nel prossimo futuro. In questo modo smentisce l’etichetta di ‘mangia capitani’ che qualcuno gli aveva affibbiato. I casi Totti e Icardi sono molto diversi da quelli di Insigne. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto, ma questo non significa che mette meno impegno quando scende in campo. Non è escluso che il mancato rinnovo possa dare qualche effetto negativo, ma sulla professionalità di Insigne nessuno ha dubbi, nemmeno l’allenatore. Servirà però superare il periodo più critico per ritrovare un Insigne nel pieno della forma fisica e mentale.