Vierbi a Bobo Tv: “Napoli, attento alla Roma di Mourinho ha dominato”

Roma-Napoli sarà il big match della nona giornata di Serie A, Christian Vieri a Bobo Tv avvisa gli azzurri: “Attenti alla Roma“. Il Napoli dopo la vittoria con il Torino vuole proseguire il suo cammino senza sconfitte in campionato. Sulla strada di Spalletti ci sarà la Roma di Mourinho. I giallorossi hanno perso con la Juventus nonostante una buona partita giocata. Juventus-Roma è stata segnata anche dagli errori di Orsato.

L’arbitro non è nemmeno stato fermato dall’Aia. Errori veramente assurdi quelli del direttore di gara che hanno inciso sul risultato finale.

Così la Roma con il Napoli avrà voglia di rivalsa e secondo Vieri gli azzurri devono stare attenti. Durante Bobo Tv su Twitch l’ex attaccante dice: “Il Napoli deve stare attento, la Roma ieri sera mi è piaciuta tantissimo, complimenti a Mourinho. La sua squadra ha dominato e giocato proprio bene, alla Juve ha lasciato solo qualche contropiede. Tra 3-4 mesi vedrete dove saranno“. Secondo Vieri la Roma con la Juventus “ha giocato bene. Ha calciatori di qualità ed ha aggredito l’avversario proponendo un bel gioco. Il gol non è arrivato solamente per una questione di sfortuna, all’ottantesimo correvano ancora come matti“. L’avviso di Vieri su Roma-Napoli fotografa il momento dei giallorossi, che forse hanno raccolto di meno di quello che meritavano in questo campionato. La squadra appare caparbia e non vuole mai mollare, con un allenatore in panchina che riesce sempre a far tirare fuori il massimo dai propri calciatori. Ma Roma-Napoli sarà anche l’incontro tra Spalletti e spaventatoriMourinho, protagonisti di un siparietto a Dazn che ha fatto sorridere in tanti. Insomma la prossima giornata di Serie A si preannuncia molto interessante per la lotta scudetto. Il Napoli è chiamato a tenere duro, sconfiggendo anche gli spaventatori seriali citati da Luciano Spalletti.