Napoli, Lozano sconsolato, ma nessun caso. La reazione di Spalletti è da applausi

Napoli Lozano nessun caso, dopo l’abbraccio dei compagni e i festeggiamenti a Castel Volturno ci saranno le scuse a Spalletti

NESSUN CASO LOZANO

Hirving Lozano non ha preso bene la sostituzione voluta da Spalletti nella gara contro il Torino. Il messicano si è diretto negli spogliatoi e non ha assistito al finale della partita. Nessun caso Lozano come riferisce l’edizione odierna del quotidiano il Mattino. Il Chucky ha fine gara ha festeggiato con i compagni e l’allenatore, l’importante vittoria contro gli uomini di Juric.

«Stai qua» gli diceva Insigne, invitandolo ad accomodarsi in panchina, ma Hirving Lozano era troppo deluso per sedersi accanto agli altri. Il Chucky ha passeggiato sconsolato, ha attraversato la Curva B, quando si è avvicinato alla panchina Insigne ha provato invano a richiamare la sua attenzione: Lozano aveva già deciso di rientrare negli spogliatoi. A fine partita, a mente tiepida, si è complimentato coi compagni. Spalletti ha compreso la sua reazione.

Il Mattino aggiunge: “Il messicano ha fatto spallucce ed è andato via. Ha sbollito in parte la delusione complimentandosi con i compagni e memorizzato la giustificazione che gli è stata data dal tecnico: nessun caso, ci sarà oggi un ulteriore chiarimento con tanto di scuse, quando il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per preparare la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia».