Video. Lozano è una bestia inarrestabile. El Chucky show con il Messico

Lozano show in Messico-USA. L'attaccante del Napoli entra a gara in corso e cambia la partita facendo impazzire il commentatore tv.







Dopo il gol alla Juve all’esordio con il Napoli, Hirving Lozano brilla anche con la maglia del Messico nella sfida contro gli USA.

Lozano, in campo dal 70′ durante il match Messico-Stati Uniti, ha confezionato una serie di giocate di alto livello e uno straordinario assist per il 3-0 di Artuna (82′).

Le azioni, di Lozano hanno fatto impazzire i tifosi e i telecronisti messicani che hanno gridato: “Es una bestia imparable” ( E’ una bestia inarrestabile).

Le giocate di Lozano hanno fatto il giro del web, l’attaccante del Napoli ha seminato “il panico” nella difesa degli stati uniti, imprendibile palla al piede.

I tifosi del Napoli gongolano per le sue performance e lo esaltano sui social. El Chucky è forse il miglior acquisto del calciomercato estivo.







Ecco il video con le giocate di Lozano in Messico-Usa.