Luciano Spalletti allenatore del Napoli, pronti i contratti. Può slittare l’annuncio. Ecco perché

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli, lo conferma la radio ufficiale. Secondo quanto riferito da Radio Goal ci sono tutte le basi per considerare il tecnico ex Inter come nuovo allenatore del Napoli. "C'è stata un'accelerata improvvisa per Spalletti allenatore del Napoli perché l'addio di Paratici alla Juventus spalanca le porte al ritorno di Allegri in bianconero".

Spalletti al Napoli: le cifre

Secondo quanto riferisce Valter De Maggio di Radio Goal ci sono già gli avvocati a lavoro che si scambiano le bozze di contratto. Il tutto viene seguito da un legale “con studio a Roma e supervisionato dal figlio di Spalletti.

Il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti è pronto a firmare un contratto di due anni a 3 milioni di euro a stagione. A questo si aggiungeranno dei bonus, come ad esempio vittoria di Coppa Italia o altri titoli.

I tempi dell’annuncio ufficiale per Spalletti al Napoli potrebbero essere lunghi. Questo perché il tecnico è ancora sotto contratto con l’Inter e se dovesse risolvere il contratto con i nerazzurri in maniera antincipata andrebbe a perdere una parte di ingaggio e di premi scudetto, che spettano a tutti i tesserati. A questo punto sembra veramente tutto fatto con gli incastri che stanno per andare al loro posto.