Gattuso dopo due anni lascia il Napoli e si accasa alla Fiorentina. Aurelio De Laurentiis ha confermato che la prossima settimana scioglierà il nodo allenatore. Per la panchina del Napoli si rincorrono voci su Allegri e Spalletti, più defilato Sarri. Il rapporto di Gattuso con la piazza partenopea è stato altalenante, l’ex Milan è stato quasi fin da subito in contrasto con De Laurentiis, mentre la squadra ha sempre dimostrato di seguire le sue direttive.

La sfortuna ci ha messo lo zampino, quando tra infortuni e covid, Gattuso si è trovato con mezza squadra titolare fuori. Il resto è storia, la grande cavalcata nel girone di ritorno e la beffa Verona. Le strade di Gattuso e del Napoli si sono divise, ma restano comunque due anni importanti.

VIDEO I DUE ANNI DI GATTUSO A NAPOLI

Le strade del Napoli e di Gattuso si separano dopo due anni. Arrivato per sostituire Ancelotti, il tecnico calabrese ha avuto un rapporto complicato con la stampa e con De Laurentiis, che dopo averlo soprannominato Ringhio Star, lo ha messo in discussione rendendogli la vita non sempre agevole. La parentesi napoletana del prossimo allenatore della Fiorentina, riassunta in 180″ di conferenze stampa.