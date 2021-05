De Maggio: “Fonti blindate, Allegri resta desiderio primario di De Laurentiis. Vi svelo tutti gli incastri”

Massimiliano Allegri è ancora in pole position per sedere sulla panchina del Napoli. Valter De Maggio direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, conferma l’interesse assoluto del Napoli per il tecnico ex Juventus. “Da fonti blindate vi posso dire che sabato sera Allegri era vicinissimo, ad un passo dal sedere sulla panchina del Napoli. Poi la mancata qualificazione alla Champions ha bloccato tutto“. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, c’era addirittura un pre-contratto già firmato, ma il pareggio con il Verona ha bloccato la trattiva che non è ancora tramontata.

Napoli, De Laurentiis attende Allegri

Secondo quanto riferisce De Maggio, il patron del Napoli sta ancora attendendo la risposta di Allegri perché “il tecnico livornese è sempre stato ed è ancora in cima alla lista dei pensieri del Napoli“. Secondo quanto fanno sapere da Radio Goal “il Napoli e De Laurentiis attenderanno una risposta di Allegri per altre settantadue ore, poi si muoveranno di conseguenza“.

La situazione Allegri è molto complicata e delicatissima, perché è seguito dal Real Madrid che però non affonda il colpo. Inoltre l’Inter che dice addio a Conte ci sta facendo un pensiero, ma non è ancora detto che i nerazzurri affondino sul tecnico ex Juventus, ecco perché la possibilità che Allegri resti al Napoli si riduce ma non è ancora tramontata, anzi resta ancora in essere.

Allenatore: il gioco degli incastri

Una panoramica generale sulla situazione del valzer di panchine in Serie A viene fornita da De Maggio che spiega: “Il Napoli non è una anomalia, perché il club azzurro non ha il tecnico, mentre Inter, Juventus e Lazio si trovano con allenatori sotto contratto ma vorrebbero cambiare“.

Secondo De Maggio c’è un gioco di incastri che avverrà nei prossimi giorni e che potrebbe sbloccare finalmente la situazione allenatori. “Inzaghi è in rottura con la Lazio e può andare all’Inter in un progetto di ridimensionamento. Se questo avviene allora la Juve può affondare su Allegri che resta prioritario nei piani del Napoli, con De Laurentiis che si è messo alla finestra ad aspettare“. Secondo De Maggio la “cosa si è complicata con Allegri, qualora non arrivi in azzurro allora c’è Spalletti“.