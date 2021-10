Da Roma: “Manolas-Napoli storia finita, il difensore vuole andare via”

Manolas e il Napoli pronti a dirsi addio, il difensore greco secondo Giuseppe Falcao vuole andare via. Sulle tracce del centrale c’è sempre l’Olympiacos.

MANOLAS-NAPOLI STORIA FINITA

L’errore che ha permesso a Morata di siglare la rete del momentaneo vantaggio della Juventus al ‘Maradona’ è costato molto caro a Kostas Manolas, scivolato nelle gerarchie spallettiane alle spalle di Amir Rrahmani, nuovo partner difensivo di Kalidou Koulibaly. Dopo aver perso il posto da titolare, Manolas ha dovuto fare i conti fare i conti con i problemi fisici: trauma contusivo distorsivo alla caviglia per il greco. L’ex Olympiacos secondo il bollettino diramato dalla SSC Napoli, ha recuperato ed è tornato a disposizione di Spalletti.

Dietro l’involuzione di Manolas ci sarebbe anche il mancato passaggio in estate alla sua ex squadre, come ha spiegato ai microfoni Giuseppe Falcao, “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, sulle frequenze di Radio Amore. Il giornalista vicino alle vicende della Roma e figlio dell’ex leggenda brasiliana spiega:

“Manolas? Credo che lui abbia un po’ staccato da Napoli, penso che l’esperienza in azzurro sia finita. Vuole andare via. Non è stata una grande operazione, anche per noi, considerato che Diawara non ha fatto bene da noi. La Roma ci ha guadagnato qualcosina in più. Juan Jesus? Ha fatto benino a Roma, ma negli ultimi due anni ha giocato pochissimo. Anche lui sembra un calciatore staccato da certi livelli”.

Giuseppe Falcao ha poi aggiunto: ”

“Accoglienza tifosi della Roma per Spalletti? Non penso che sarà buona. Credo che lui se l’aspetti, non s’è lasciato bene coi tifosi, al di là del discorso Totti. Io lo apprezzo, c’è una parte che apprezza quello che ha fatto, è un grande allenatore. A lui piacciono certe cose, sarà un’atmosfera di normalità, perché ci saranno sui quaranta/quarantacinquemila tifosi”.