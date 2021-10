Napoli, Maradona girava senza soldi. Biscardi: “Vi svelo il motivo”. Bruscolotti commosso

Maradona a Napoli girava senza soldi. Maurizio Biscardi svela un simpatico retroscena sulla vita napoletana del Pibe De Oro.

BISCARDI: MARADONA A NAPOLI GIRAVA SENZA SOLDI

Maradona è stato ed è ancora oggi l’idolo indiscusso di Napoli. Dalle cappelle votive, al Murales santuaro dei quartieri spagnoli, al capello miracoloso, i napoletani hanno eletto il pibe de Oro a vera e propria divinità pagana.

Tante sono le curiosità che in riva al golfo girano su Maradona, una in particolare l’ha raccontata il giornalista e moviolista Maurizio Biscardi ai microfoni di 7 Gold :

“Ho avuto la fortuna di girare diverse volte con l’ex Pibe de Oro. Mi colpiva il fatto che Diego girasse spesso senza soldi anche perché era così amato dalla sua gente che nessuno gli chiedeva soldi. L’ho conosciuto davvero: Maradona era un uomo davvero molto speciale”.

BRUSCOLOTTI SI COMMUOVE

Le belle parole su Maradona di Maurizio Biscardi sono state avvalorate anche da Beppe Bruscolotti. L’ex capitano del Napoli del primo scudetto nel 1987, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il mio stato WhatsApp? Contiene cinque foto dedicate a Diego Armando Maradona, il nostro capitano, perché per me questo social è interamente dedicato a lui. Sinceramente ancora non riesco a capire quello che gli è accaduto negli ultimi tempi”.

Bruscolotti durante la diretta si commuove: “Diego è e resterà sempre nel mio cuore, non accetto che lui non ci sia perché non è giusto quel che gli è successo. Non meritava di finire così, per quello che ha dato doveva ricevere molto di più in termini di attenzioni. Napoli capolista in Serie A dopo 8 partite? Ci sono alcuni che danno i numeri. Andando oltre la battuta, i numeri sono tutti dalla parte di Spalletti. Il punto è che quando il Napoli è in alto, arrivano attacchi da ogni lato“.