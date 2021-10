I tifosi del Torino: “Il Napoli di Spalletti ha due extraterrestri”

I tifosi del Torino esaltano Anguissa e Osimhen nonostante la sconfitta contro il Napoli: “Spalletti ha due extraterrestri”

TORINO, I TIFOSI ESALTANO OSIMHEN E ANGUISSA

Nel match interno contro il Torino è arrivato l’ottavo successo consecutivo per la squadra di Spalletti. Dopo il rigore fallito da Insigne, hanno trovato la combinazione vincente per scardinare il bunker granata al culmine di una grande azione nello stretto successivamente sfociata poi nel perentorio blitz aereo di Osimhen autore del colpo da tre punti.

E così fanno otto su otto. Venezia, Genoa, Juventus, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina e Torino. Tutte al tappeto al cospetto di un Napoli che ha eguagliato la miglior partenza nella sua storia in Serie A esattamente come accaduto nella stagione 2017-2018: otto successi nelle prime otto partite di campionato con Maurizio Sarri in panchina.

Il Napoli, inoltre, è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei ad aver vinto tutte le partite in programma in ambito nazionale. PSG, Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid, infatti, hanno tutte già incassato almeno una sconfitta.

E sempre rimanendo nell’ambito delle principali leghe europee il Napoli condivide con il Chelsea il ruolo di squadra con meno goal al passivo (3).

I tifosi del Torino hanno commentato sui social la sconfitta contro il Napoli .I fan granata sul web hanno esaltato due giocatori su tutti: Anguissa e Osimhen.

“Ottima partita, ma Luciano Spalletti ha in Victor Osimhen e Frank Anguissa due fenomeni”;

“Osimhen è di un altro pianeta: siamo stati puniti da un grandissimo attaccante”;

“Abbiamo giocato bene, ma sono stanco di ricevere dei complimenti senza portare a casa punti”;

“Osimhen e Anguissa? Sono forti, ma abbiamo sprecato delle ripartenza assurde”;

“Spalletti ha due extraterrestri, ragazzi ma avete visto Anguissa e Osimhen?”,

” Potevamo passare in vantaggio, ma non è detto che la portavamo a casa, Osimhen può segnare in qualsiasi momento”

“Il napoli ha un difensore che potrebbe giocare anche in attacco. koulibaly un fenomeno“.

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti dei tifosi del Torino pubblicati sui vari canali social.