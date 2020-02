Il primo gol di Maradona. Il 19 febbraio 1980. Ecco il Video

Il primo gol di Maradona. Il 19 febbraio 1980 esattamente quarant’anni fa, El Pibe de Oro si è fatto conoscere al mondo con la sua prima prodezza su un campo da calcio.

Nella mente di tutti gli sportivi del mondo sono ancora vive le immagini della mano de Dios, oppure la filastrocca del cronista quando raccontava il goal del secolo: “La tocca per Diego, ecco, ce l’ha Maradona. Lo marcano in due, tocca la palla Maradona, avanza sulla destra il genio del calcio mondiale. Può toccarla per Burruchaga.. sempre Maradona.. genio, genio, genio.. c’è, c’è, c’è… goooooooooool… voglio piangere.. Dio Santo, viva il calcio.. golaaaaaazooo.. Diegooooooool.. Maradona.. c’è da piangere, scusatemi.. Maradona in una corsa memorabile, la giocata migliore di tutti i tempi.. aquilone cosmico.. Da che pianeta sei venuto per lasciare lungo la strada così tanti inglesi ? Perché il Paese sia un pugno chiuso che esulta per l’Argentina.. Argentina 2, Inghilterra 0.. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Grazie, Dio, per il calcio, per Maradona, per queste lacrime, per questo Argentina 2, Inghilterra 0”.

Parole e immagini da brividi non solo per i tifosi del Napoli, che non hanno mai abbandonato il loro dio del calcio anche quando al San Paolo sta arrivando Messi suo figlioccio calcistico, alieno come lui ma proveniente da una costellazione più simile alla terra.

IL PRIMO GOL DI MARADONA

Diego Armando Maradona, per l’immaginario calcistico mondiale continua a rappresentare più di ogni altro il profilo del caudillo, cioè del capo supremo. Ci riesce non solo per quello che è stato in campo, ma per i suoi atteggiamenti fuori dal campo, dove mantiene sempre un certo machismo riottoso, da vero Guapo.

El Diez ha litigato con chiunque: con l’Inghilterra, con George W. Bush, pure con Giovanni Paolo II. Quando decide di lasciare la lingua a briglia sciolte, soprattutto davanti alle telecamere, non c’è testa che non rotoli.

Diego era in campo quello che era fuori: uno spirito libero, un genio, un Leonardo applicato al pallone.

Ma quale è stato il primo goal di Maradona? La prima rete del pibe de oro in un torneo professionistico avvenne il 19 febbraio 1980.

È stato lo stesso Diego Armando Maradona a definirlo tempo fa il suo gol più bello, durante un programma dell’emittente TyC Sports. Esattamente quarant’anni fa, El Pibe de Oro si è fatto conoscere al mondo con la sua prima prodezza su un campo da calcio.

In un’amichevole contro i colombiani del Deportivo Pereyra, Maradona ha realizzato con la maglia dell’Argentinos Juniors una rete memorabile. Allora 19enne, il fantasista argentino ha segnato dopo aver dribblato un paio di avversari partendo dalla tre quarti, superando anche il portiere in uscita. Il match finì 4-4.

VIDEO RECUPERATO DEL PRIMO GOAL DI MARADONA

Il primo goal di Maradona è stato immortalato in un video in bianco e nero, riemerso da un archivio dimenticato a molti anni di distanza, si nota Maradona resistere a un tackle in scivolata e poi dare vita a un’irresistibile serpentina tra le maglie avversarie. Velocità e precisione, genio ed eleganza: in questa rete c’è la poesia del calcio. Ecco perché El Pibe de Oro – come riferisce il quotidiano argentino Clarín – considera il gol contro il Deportivo Pereyra il migliore della sua carriera.