Leandro Lazzaro: ” La Salernitana batterà il Napoli. Non ci sono dubbi”

Leandro Lazzaro parla del derby Salernitana-Napoli. L’ex calciatore granata è scuro che all’Arechi festeggeranno la vittoria contro gli azzurri.

LEANDRO LAZZARO SU SALERNITANA-NAPOLI

Leandro Lazzaro, uno dei giocatori simbolo della storia granata, è rimasto nei cuori della tifoseria della Salernitana. I tifosi salernitani ricordano ancora il goal al minuto numero 94 contro il Napoli nel 2002.

Leandro Lazzaro ha parlato della sfida Salernitana-Napoli, ai microfoni del portale Salernosport24.com:

“A 47 anni continuo a giocare seppur nei campionati regionali e nei tornei Senior con il San Lorenzo de Almagro e con la nazionale Argentina. In più con un gruppo di imprenditori abbiamo comprato un club nella terza divisione in Finlandia. Ho provato ad acquistare la Salernitana e so che sarebbe stato un sogno. Non mi sono arreso, continuerò a provare. Vorrei tornare a vivere a Salerno”.

“Il mio famoso goal al 94esimo contro il Napoli? Il ricordo è ancora intatto di quella partita. E, soprattutto, di quel gol nel vecchio San Paolo, saranno vent’anni il prossimo gennaio. È incredibile che quella rete generi ancora tanti emozioni. Sono orgoglioso del mio tempo a passato a Salerno”.

Leandro Lazzaro su Salernitana-Napoli ha poi aggiunto: “Sto seguendo l’attuale Salernitana, l’ho sempre seguita sin dal mio addio. Sono un tifoso della Salernitana. In questi venti anni è successo di tutto, ma ora ci ritroviamo in Serie A. Sono convinto che i granata batteranno il Napoli: non ci sono dubbi“.