Napoli su Bremer, conferme da Sky: le ultime notizie

Il Napoli punta Gleison Bremer, la conferma arriva da Sky. Il giocatore è di proprietà del Torino e costa circa 20 milioni di euro. Le ultime notizie di calciomercato di Sky sul Napoli parlano di un interesse concreto degli azzurri per Bremer. Il difensore del Torino sta disputando un’ottima stagione ed il Napoli lo sta seguendo con estrema attenzione per il futuro prossimo.

Fabrizio Romano di Sky fa sapere che il Napoli sta studiando il profilo di Bremer. “Non è una trattativa già avviata ma Bremer piace molto alla società azzurra che lo sta seguendo da vicino”. Il difensore brasiliano piace molto anche ad altre società.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità che Bremer vesta la magia azzurra nella prossima stagione. In fase di calciomercato il Napoli potrebbe mettere in piedi uno scambio importante con il Torino. Scambio che porterebbe Petagna al Torino e Bremer al Napoli. L’attaccante ex Spal dopo la sfida con la Salernitana ha detto di essere felice di essere rimasto in azzurro ma non ha chiuso la porta ad un suo addio a fine stagione. Il Napoli era ora continua a monitorare la situazione, mentre per gennaio Giuntoli valuta altri due colpi di mercato.