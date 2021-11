Napoli, il nuovo record di Spalletti che in pochi hanno notato

Napoli, il bilancio di Spalletti in serie A segna un nuovo record in campionato. Superato il primato di Maurizio Sarri nella stagione 2017/18.

IL NAPOLI DI SPALLETTI SEGNA UN NUOVO RECORD IN SERIE A

Con il successo nel derby campano contro la Salernitana il Napoli raggiunge per la seconda volta il traguardo delle 10 vittorie nelle prime 11 gare stagionali della sua storia in Serie A. Era successo nel 2017/18 con Sarri.

Un particolare che però è sfuggito a tutti è che la difesa di Spalletti ha numeri migliori. In otto partite su dieci non ha preso gol, ha la media migliore nei cinque campionati europei. Nella storia della Serie A solo 20 squadre hanno subito tre o meno gol a questo punto del campionato: in 9 casi hanno poi chiuso al primo posto.

IL BILANCIO DEL NAPOLI IN SERIE A

Il Napoli per la seconda volta nella sua storia in Serie A si ritrova ad aver vinto 10 delle prime 11 gare stagionali. Un record eguagliato, quello di Spalletti, che ci riporta alla stagione 2017/18. Anche in quel caso c’era un allenatore toscano alla guida degli azzurri: un precedente confortante sul fronte del rendimento, perché Maurizio Sarri concluse la stagione con 91 punti, meno da quello dell’esito finale.

Perché lo scudetto a fine stagione andò alla Juve, con una sorta di harakiri del Napoli a Firenze (espulsione di Koulibaly e ko per 3-0 contro i viola). Quel Napoli stabilì anche il record di gol subiti, appena 29.

Spalletti è sulla buona strada anche sotto questo punto di vista, avendo incassato soltanto 3 reti dopo 11 giornate (da Genoa, Juve e Fiorentina) a fronte delle 8 che il Napoli 2017/18 aveva incassato dopo le prime 11 giornate.