Gazzetta – Napoli, Osimhen recupero lampo. L’attaccante vuole esserci con il Verona: la situazione

Osimhen vuole essere in campo contro il Verona, il Napoli ordina nuovi esami per l’attaccante nigeriano. Nelle prossime ore sono attese novità.

NAPOLI OSIMHEN METTE IL VERONA NEL MIRINO

Victor Osimhen ha saltato il derby con la Salernitana, l’attaccante fermato da un fastidio muscolare potrebbe recuperare per la sfida interna al Maradona contro il Verona.

Il Napoli non vuole rischiare un recupero affrettato per Osimhen. Nei prossimi giorni l’attaccante sarà sottoposto a nuovi esami strumentali da parte dello staff medico del Napoli, coordinato dal dottor Raffaele Canonico.

L’esito degli esami dirà se Osimhen potrà giocare contro il Verona, come ha spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli vuole valutare con la massima attenzione la contrattura al polpaccio destro che ha già fermato Osimhen domenica e che lo costringerà quantomeno a saltare la trasferta con partenza domani per Varsavia.

Mercoledì, giovedì e venerdì, Victor sarà seguito da un uomo dello staff tecnico e un altro di quello medico, proprio per capire se potrà cominciare a forzare e dunque sperare di poter rientrare con i compagni in tempo per giocare la partita di domenica prossima contro il Verona, che con Tudor in panchina e Simeone in campo ha preso a volare. Al momento, con tutte le cautele del caso, prevale l’ottimismo“.