Napoli, Insigne ha rassicurato tutti, ma resta in dubbio per il Legia Varsavia: Le ultime

Lorenzo Insigne in dubbio per il Legia Varsavia, il capitano del Napoli ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni.

LEGIA VARSAVIA-NAPOLI, DUBBIO INSIGNE

Legia Varsavia e Napoli si sfidano nel Gruppo C per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri affronteranno il match senza l’infortunato Osimhen. Dubbio per la presenza di capitan Insigne. L’attaccante sta recuperando, ma come riferisce l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, la sua presenza in Polonia non è ancora certa:

“Insigne oggi proverà ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. E solo in quel momento ci sarà il verdetto per Legia. Se dovesse avvertire lo stesso malessere che lo ha spinto ad alzare bandiera bianca, allora non partirà neppure per la Polonia. Ieri, nei suoi colloqui con lo staff, ha già rassicurato di sentirsi meglio: d’altronde era pronto, in caso di necessità, a gettarsi nella mischia anche a Salerno.

Il lunedì di assoluto riposo – ma per tutti – un premio elargito da Spalletti dopo tante fatiche, ha consentito a Lorenzo Insigne di restare a casa, di spassarsela con i figli, di allentare la tensione e di domare la scocciatura in pantofole: il test più serio rimane il campo e l’allenamento del di oggi indispensabile per accogliere ulteriori informazioni, stavolta decisiva”.