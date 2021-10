REPUBBLICA: Plusvalenze sospette: la Covisoc indaga su Juve e Napoli, i dettagli

Napoli e Juve finiscono nel mirino della Covisoc per presunte plusvalenze fittizie, la procura federale Figc vuole vederci chiaro. La notizia viene lanciata dal quotidiano Repubblica che spiega come sotto la lente di ingrandimento della Covisoc siano finiti ben 62 trasferimenti tra il 2019 ed il 2021. A rischiare in questo senso sono soprattutto Juventus e Napoli, che dovranno chiarire la propria posizione. Intanto gli accertamenti da parte dell’organo di controllo vanno avanti, con la procura federale della Figc che sta scavando a fondo per capire se ci siano stati eventuali illeciti. Juve e Napoli finiscono nel mirino della Covisoc perché si pensa che possano aver commesso degli illeciti per quanto riguarda le plusvalenze. È questo il sospetto della Commissione di Vigilanza sui club professionistici presieduta da Maurizio Longhi. A farsi carico dell’indagini è il procuratore della Figc, Giuseppe Chiné che proverà a capire se sia stato violato anche il Fair Play Finanziario.

Covisoc: Juve e Napoli rischiano. Chiarezza su Osimhen

Secondo quanto riferisce Repubblica il Napoli rischia per il caso Oismhen, mentre la Juventus avrebbe prodotto plusvalenze per oltre 40 milioni di euro per un totale di 90 in Serie A.

Nella maggior parte dei casi, una delle società coinvolte è la Juventus (sullo stesso tema si è mossa la Consob): i trasferimenti interessati sono 42, ma in particolare ci sono 21 calciatori scambiati per 90 milioni. Operazioni che però hanno fatto circolare realmente poco più di 3 milioni, producendo benefici a bilancio per il club bianconero di oltre 40. Ci sono poi anche gli affari con l’estero: Pjanic-Arthur col Barça, Cancelo-Danilo col City, cifre elevate per giocatori però di prima fascia.

La Covisoc continuerà a fare accertamenti su Juve e Napoli, anche se la posizione dei bianconeri sembra molto più complicata. Intanto in questi giorni è stata chiarita anche la data di Juve-Napoli di gennaio 2022, con la Supercoppa che non sarà spostata.