Legia Varsavia-Napoli: Insigne in dubbio, Juan Jesus titolare

Il Napoli sfida il Legia Varsavia ma Lorenzo Insigne può restare in panchina, Juan Jesus sostituirà Mario Rui squalificato. Anche Alex Meret giocherà dal primo minuto in Europa League, rinnovando la staffetta con Ospina, anche se pare oramai chiaro che il portiere colombiano è diventata la prima scelta di Luciano Spalletti. Nel Napoli non ci sarà Osimhen che salta l’Europa League e punta la partita col Verona. Il giocatore è in ripresa, ma è ancora in dubbio per la prossima giornata di campionato in Serie A. Ma tornando alla sfida con il Legia Varsavia resta il dubbio Insigne per il Napoli come scrive Corriere dello Sport:

Insigne ci ha messo niente a smaltire il problema che l’ha escluso dal derby e l’Europa per lui, ripensando soprattutto alla semifinale del 2015, è un rimpianto da cancellare: Varsavia, è un’opportunità da valutare, però dopo aver sentito il richiamo del corpo e i messaggi che invierà nella rifinitura e poi nel clima tutt’altro che invitante che attenderà la squadra.

Formazione Napoli: Insigne in ballottaggio col Legia Varsavia

Intanto il Napoli deve fare i conti anche con l’assenza di Mario Rui che sconta la seconda giornata di squalifica. Il terzino portoghese sarà sostituto da Juan Jesus che con ogni probabilità dovrà giocare anche con il Verona in campionato, ma per sostituire Koulibaly squalificato, a meno che non recuperi Manolas. Il centrale del Senegal sarà titolare in Europa League al fianco di Rrahmani mentre a destra ci sarà ancora spazio per Di Lorenzo. In mezzo al campo ci sono dubbi ma Elmas prenota un posto da titolare con Demme e Anguissa. Detto del dubbio Insigne con il Legia Varsavia, il Napoli in attacco deve sostituire Osimhen infortunato. Mertens è ancora la prima scelta, ma Petagna sta scalando le gerarchie e non è escluso che possa giocare dal primo minuto.