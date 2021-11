Manolas all’Olympiakos: scatto d’orgoglio, ecco cosa ha detto agli amici

Kostas Manolas all’Olympiakos è una possibilità di calciomercato per la prossima sessione di gennaio, il difensore greco può partire. Il Napoli già in estate ha valutato la possibilità di cedere Manolas in Grecia, anche perché il difensore vorrebbe tornare in patria. Il richiamo è stato forte, ma alla fine l’affare non si è concretizzato anche per le richieste molto altre del Napoli per Manolas. Ora il giocatore è diventato la seconda scelta di Spalletti che sta puntando sempre su Rrahmani titolare. Il difensore ex Verona era un oggetto del mistero con Gattuso, mentre con l’allenatore toscano si è ritrovato titolare inamovibile al fiano di Koulibaly.

Manolas-Olympikos: ultime di calciomercato

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla vicenda Manolas che fatto anche una confessione agli amici:

Ma in quella squadra, il Napoli, rimangono altre curiosità da esaudire: Kostas Manolas, 30 anni compiuti a giugno scorso, si è ritrovato clamorosamente scavalcato nelle gerarchie da Rrahmani, e avverte sempre l’umanissimo richiamo della Patria, che lo ha chiamato in estate con l’Olympiacos, prima di lasciare che quell’eco si perdesse nel can-can del mercato. L’orgoglio è un alleato del greco, che agli amici ha sussurrato di volersi riprendere il Napoli, però certe suggestioni restano o a volte tornano.

Intanto nella formazione del Napoli che sfida il Legia Varsavia non ci sarà Manolas. Spalletti spera di recuperarlo per la sfida con il Verona. In quella occasione sarà squalificato Koulibaly per un turno e qualora non dovesse recuperare Manolas toccherà a Juan Jesus giocare da centrale in difesa. Anche Osimhen prova a recuperare per la sfida col Verona. Una gara estremamente delicata per gli azzurri che devono tenere il passo del Milan per restare al primo posto in classifica di Seri A. Prima, però, c’è da giocare la sfida di Europa League con il Legia Varsavia. Con un vittoria gli azzurri possono andare al primo posto del Girone C.