Napoli acquisti in Bundesliga: Uduokhai a gennaio per dimenticare Grassi e Regini

Il Napoli è pronto a fare sul serio sul calciomercato di gennaio, Ohis Felix Uduokhai è uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli. La società di Aurelio De Laurentiis fa spesa in Bundesliga dove sta puntando diversi calciatori. Un campionato a cui gli azzurri guardano sempre con maggiore interesse, con Demme che ha fatto da apripista in questo senso. E così Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta esplorando, provando a capire i margini intensificando le chiacchiere con Christian Nerlinger, passato da centrocampista ed ora manager autorevole. Corriere dello Sport ricorda come a gennaio mancheranno Osimhen, Anguissa e Kouliblay. Per questo il Napoli pensa a qualche rinforzo, principalmente in difesa ed a centrocampo, magari anche un esterno basso di sinistra. Giocatori che possano dare un contributo immediato, magari dimenticando i tempi in cui si è fatto poco o nulla durante il calciomercato invernale.

Uduokhai al Napoli: le ultime notizie di calciomercato

Ohis Felix Uduokhai, 24 anni difensore con oltre 100 presenze in Bundesliga è uno dei calciatori finiti sul taccuino di Giuntoli per gennaio. Wolfsburg e Augusta le squadre con cui ha militato, un buon margine di crescita e buono soprattutto per il presente. Il Napoli sta pensando ad Uduokhai per il mercato di gennaio, un giocatore che può prendere il posto di Koulibaly quando il senegalese partirà per la Coppa d’Africa. La valutazione di Uduokhai è molto alta: 16 milioni di euro, prendere o lasciare. Ma Corriere dello Sport scrive che il giocatore ha voglia di cambiare aria, mettendosi in gioco in un altro campionato, diverso dalla Bundesliga. Inoltre va ricordato che il Napoli ad agosto praticamente non ha fatto mercato. Gli acquisti sono stati Anguissa e Juan Jesus, due calciatori pagati pochissimo. Il centrocampista del Camerun è arrivato addirittura in prestito dal Fulham, tanto che il Napoli si sta già organizzando per il suo riscatto, viste le ottime prestazioni che sta collezionando.