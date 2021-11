Napoli, tutto su Anguissa: riscatto già a gennaio, le cifre

Il Napoli vuole il riscatto di Frank Anguissa, gli azzurri hanno prelevato il calciatore dal Fulham con l’operazione del prestito. Le prestazioni del centrocampista del Camerun sono sotto gli occhi di tutti. Anguissa in campo fa la differenza ed anche nello spogliatoio ha trovato la sua dimensione. Insomma ci sono tutti i parametri per restare a Napoli, non ultimo quello familiare. Anche la moglie di Anguissa con le figlie si sono ambientate bene a Napoli e spingono per restare in Campania.

Riscatto Anguissa: trattativa col Fulham

Il Napoli ha acquistato Anguissa dal Fulham negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Il centrocampista è arrivato in azzurro come un semi sconosciuto, eppure dal momento in cui ha messo piede in campo con la Juventus ha fatto capire tutta la sua forza. Oramai Anguissa è un punto fermo della squadra di Spalletti che a lui non rinuncia praticamente mai, come fa ad esempio con Di Lorenzo, un vero cyborg per il Napoli.

Ora il Napoli vuole il riscatto di Anguissa arrivato in prestito dal Fulham, come scrive Gazzetta dello Sport. Il prezzo è già stato fissato al momento della trattativa estiva. Se De Laurentiis vuole prendere Anguissa deve versare nelle casse del club inglese quindici milioni di euro. Una cifra più che onesta per un giocatore di quel valore e con i prezzi del mercato attuale. Il club azzurro è pronto a fare l’investimento già a a gennaio, così da chiudere la trattativa prima del previsto. Anguissa ha già fatto vedere di cosa è capace, quindi si può chiudere la trattativa anche in maniera anticipata. In questo modo il giocatore diventerà del Napoli a titolo definitivo e quindi bisognerà accordarsi anche sull’ingaggio e sulla durata del contratto. Il centrocampista del Camerun ha 25 anni, quindi è giovane ed ha il futuro dalla sua parte.