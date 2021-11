Anguissa sceglie Napoli, il club azzurro ha preso una decisione

Frank Anguissa può restare al Napoli, il calciatore è sempre più convinto di restare in azzurro e la società vuole riscattarlo dal Fulham. Secondo quanto riferisce Il Mattino il giocatore in questi mesi si sta convincendo sempre di più della possibilità di restare al Napoli. Il giocatore africano si è ambientato molto bene in città, inoltre è diventato una pedina imprescindibile per Luciano Spalletti. Da Napoli-Juventus in poi, Anguissa non ha più lasciato il terreno di gioco, salvo in rare occasioni. Viste le sue ottime prestazioni qualche voce di calciomercato è arrivata alle orecchie di Anguissa che però è orientato a restare a Napoli. Una scelta rafforzata dalla volontà della moglie e delle sue bambine che a Napoli, quartiere Posillipo, si sono ambientate molto bene ed hanno la volontà di restare in Campania.

Riscatto Anguissa: il Napoli è attivo

Intanto la società azzurra ha già messo in cantiere la volontà di riscattare Anguissa. Il calciatore è di proprietà del Fulham, ma il club azzurro ha il diritto di riscatto. Arrivato sul finire del calciomercato, il Napoli ora ha deciso di puntare concretamente su Anguissa anche per il futuro. Non potrebbe essere altrimenti viste le prestazioni che il centrocampista del Camerun sta collezionando.