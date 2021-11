IL MATTINO – Ingaggio Koulibaly fuori parametro del Napoli: cessione più che probabile

Il Napoli è pronto a vendere Kalidou Koulibaly che ha un ingaggio molto alto e non rientra nei parametri della società partenopea. Secondo quanto riferisce Il Mattino la possibilità di un addio del calciatore senegalese a fine stagione è più che concreta. Spalletti non smette di elogiare Koulibaly, ma sa bene che se dovesse arrivare un’offerta concreta a fine campionato il Napoli lascerà partire il difensore, considerato uno dei migliori in Italia ed in Europa.

Cessione Koulibaly: la richiesta del Napoli

Il problema legato a Koulibaly è l’ingaggio. Il giocatore è il più pagato dal Napoli: 6 milioni di euro. Una cifra che il club non vuole più pagare, poiché ha messo in atto una riduzione del monte ingaggi. Motivo per il quale non si riesce a trovare l’accordo sul rinnovo di Lorenzo Insigne.

Secondo quanto scrive Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è assolutamente convinto della necessità di abbassare il costo degli ingaggi, che supera i 100 milioni di euro. Il Napoli per vendere Koulibaly chiede almeno 70 milioni di euro. Fino ad ora gli assalti del Manchester United, del Manchester City e del Real Madrid sono stati rispediti al mittente perché nessuno metteva sul piatto la cifra richiesta. Koulibaly dopo una stagione opaca sta ritornando ai suoi livelli e questo non fa altro che accendere i riflettori dei grandi club. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, De Laurentiis non si farà alcun problema a cedere Koulibaly.