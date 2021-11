Napoli cerca un terzino: attivi contatti per Mandava, c’è la soluzione italiana

Il Napoli cerca un terzino sinistro, per il calciomercato di gennaio sono di nuovo molto attivi i contatti per Reinildo Mandava. Corriere dello Sport scrive di questa opportunità di mercato molto importante per gli azzurri. “Di nuovo molto attivi i contatti con gli uomini vicini a Reinildo Mandava, freccia del Madagascar e soprattutto grande obiettivo estivo che andrà in scadenza con il Lilla a giungo” scrive il quotidiano sportivo. Il prezzo del calciatore si è abbassato sensibilmente ed a gennaio il Napoli potrebbe prenderlo investendo quattro o cinque milioni di euro. L’interesse per Mandava viene confermato anche da Sky.

Bisogna convincere però il Lilla a lasciar partire il calciatore, dato che l’esterno mancino sta giocando con continuità, nonostante il suo contratto sia in scadenza. Stessa situazione di Lorenzo Insigne che ha un’offerta del Toronto.

Napoli: Parisi occasione di mercato

Oltre a Mandava, Corriere dello Sport segnala anche altri giocatori nel mirino del Napoli e rilancia il nome di Parisi dell’Empoli: “Il Napoli analizza le occasioni da sfruttare tra gennaio e la prossima estate: Reinildo, 27 anni, terzino sinistro del Lille e vecchio pallino di Giuntoli, è tornato in auge perché da gennaio può essere ingaggiato a parametro zero. In lista anche Fabiano Parisi dell’Empoli, colpo in prospettiva di 21 anni, e l’ecuadoregno di 23 anni, Pervis Estupiñan, del Villarreal”.