La Gazzetta: Napoli da scudetto. Spalletti deve temere solo una cosa

Il Napoli di Spalletti candidata numero uno allo scudetto. La squadra azzurra ha un ruolino di marcia da primato. deve temere solo una cosa.

NAPOLI DA SCUDETTO

Il Napoli ha impressionato in queste prime dodici giornate di serie A. Nessuna squadra ha trasmesso una sensazione di solidità vincente come gli azzurri di Spalletti. Gli azzurri hanno subito solo 4 gol. Un dato impressionante come il + 20 in differenza reti, che poteva essere più ampio se Ayroldi avesse concesso i rigori contro il Verona.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pubblica un focus sulla corsa scudetto del Napoli di Spalletti :

IL NAPOLI PUÒ VINCERE IL CAMPIONATO

Spalletti dispone di un organico da titolo: non c’è doppione troppo distante dal titolare. Con maggiore perfettibilità nella casella del terzino sinistro. Lozano sarebbe titolare ovunque. Osimhen ha portato i gol e le profondità che mancavano; Anguissa tackle ed equilibrio. Spalletti muove la mediana più completa e qualitativa del torneo. Per tutto questo, Napoli fa bene a sognare.

COSA DEVE TEMERE?

La Gazzetta aggiunge: “La squadra ha una spina dorsale africana: Koulibaly, Anguissa e Osimhen. A gennaio la coppa d’Africa la sfilerà via. Spalletti dovrà essere bravo a tenere in piedi il Napoli comunque. E dovrà essere bravo a schermarlo dagli eccessi della piazza, nel bene e nel male, e dai propri. Sono bastati una vittoria sofferta, con la Salernitana, un pareggio con il Verona per ascoltare mugugni attorno a una squadra imbattuta che sta facendo storia.

Spalletti, incrocerà le prime 4 attuali (Milan, Inter, Atalanta, Lazio), avrà un finale d’andata molto più ostile. Qui tareremo meglio le capacità della squadra di assorbire l’euforia o lo sconforto dell’ambiente. Perché una piazza appassionata può esaltarti, ma anche prosciugarti d’energia”.