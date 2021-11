Napoli, in arrivo un ciclo terribile. Arbitri e VAR avvisati. Ecco la situazione

Il Napoli atteso da un ciclo terribile che può essere superato brillantemente, a patto che arbitri e Var facciano il loro lavoro nel migliore dei modi.

NAPOLI ARRIVA IL CICLO TERRIBILE

Il Napoli pareggia contro il Verona anche grazie alla pessima prestazione dell’Arbitro Ayroldi. Il fischietto di Molfetta nega un rigore netto su Osimhen e penalizza gli azzurri. Sono almeno sette gli errori di Ayroldi che hanno costretto la squadra di Spalletti al pari interno contro l’Hellas.

Il giornalista Salvatore Caiazza, nel consueto editoriale su calciomercato.com lancia l’allarme in vista del ciclo terribile che aspetta il Napoli:

“Il Napoli si è fermato nuovamente. Per la gioia dei gelosoni del Nord che proprio non ce la fanno a vedere gli azzurri lassù in vetta alla classifica.

Ma al momento se ne devono fare tutti una ragione perché il primato è intatto. Dopo la sosta poi ci sarà un tour de force dove veramente si capirà cosa potranno fare in questo torneo Insigne e soci.

Alla 13esima giornata ci sarà l’Inter, poi il popolo partenopeo ritroverà l’amico Sarri, si andrà in trasferta col Sassuolo e si ospiterà l’Atalanta. Un ciclo terribile che può essere superato brillantemente dal Napoli a patto che arbitri e Var facciano il loro lavoro nel migliore dei modi senza troppi errori. Altrimenti dovremo dare ragione a Mourinho che sta passando per il pazzo della situazione. Ma il portoghese tutti i torti non ha visto cosa sta patendo la sua Roma.