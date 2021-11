Il sindaco di Frattamaggiore: “Sul futuro di Insigne non ho dubbi. Vi dico tutto”

Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Lorenzo Insigne.

IL SINDACO DI FRATTAMAGGIORE SUL FUTURO DI INSIGNE

Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“La cittadinanza onoraria di Frattamaggiore a Insigne? “Lorenzo è un esempio nello sport e nella vita, e le istituzioni hanno il dovere morale di indicare alle nuove generazioni i veri valori della vita come dello sport. Per oltre 20 anni Lorenzo Insigne ha vissuto a Frattamaggiore, dove risiedono ancora i suoi genitori, una famiglia di sani valori, che hanno trasmesso anche agli altri figli, tutti con la passione del calcio. E Lorenzo è campione nello sport come nella vita, ed è modello per tanti giovani“.

Lorenzo non ha mai dimenticato le sue origini – spiega il sindaco di frattamaggiore – era un atto dovuto conferirgli la cittadinanza onoraria. La consegna ufficiale avverrà dopo le gare di qualificazione al Mondiale, sperando che Insigne segni il gol decisivo per portare l’Italia in Qatar”.

Poi il sindaco Di Frattamaggiore sul futuro di Insigne ha spiegato il suo punto di vista: “Il futuro di Lorenzo Insigne? Non ho dubbi, resterà al Napoli, è fortemente attaccato a Napoli e al Napoli. La prossima cittadinanza onoraria sarà conferita alla campionessa paralimpica Assunta Legnante. La sconfitta della Frattese in Eccellenza? Nello sport, come nella vita, non si può sempre vincere”, ha concluso il primo cittadino.