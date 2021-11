Il Napoli non deroga sul rinnovo di Insigne: c’è l’offerta, Giuntoli appoggia De Laurentiis

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è bloccato, le parti sono distante tra domanda e offerta non si trova l’accordo. L’impasse non si può nemmeno più chiamare così, perché le parti non si muovono dalle loro posizioni che oramai sono estremamente chiare. Insigne chiede un aumento di ingaggio o almeno un bonus alla firma del contratto. Il Napoli può confermare l’ingaggio che percepisce ora, sfiorando i cinque milioni di euro, ma senza altri bonus o concessioni come i diritti di immagine. La conferma arriva anche da Corriere dello Sport che riporta anche le parole di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli prima del match con il Verona ha spalleggiato De Laurenitis che sul rinnovo di Insigne col Napoli ha preso una posizione netta. Dichiarazioni forti fatte a margine della Race of the Cure.

Insigne: rinnovo col Napoli e futuro

Corriere dello Sport scrive che oramai mancano 54 giorni al 1° gennaio 2022, data in cui Insigne acquisirà lo status di svincolato. Da febbraio 2022 in poi il calciatore azzurro potrà comunicare la sua nuova squadra al Napoli attraverso una semplice Pec. Ieri Giuntoli ha fatto sapere che i “rapporti con Insigne e con il suo agente sono ottimi, ma non ci sono novità“. Ed allora il Napoli ed Insigne per il rinnovo restano fermi sulle loro posizioni di partenza.

A questo punto non si può che trarne una sola conclusione: se nessuno cederà, così come si è intenzionati a fare, allora le strade si divideranno. Addio bandiere, addio gesti d’affetto, addio celebrazione del campione fatto in casa. Sparirà tutto ed ancora una volta avranno vinto i soldi, quelli che dettano ogni cosa nelle società e tra i calciatori. Stando così le cose non si potrà che percorrere questa strada, con Insigne che lascia il Napoli a parametro zero, per buona pace del romanticismo.