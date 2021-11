Frattamaggiore, cittadinanza onoraria a Lorenzo Insigne -VIDEO

Frattamaggiore conferisce la cittadinanza onoraria a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha portato lustro al comune a nord di Napoli.

CITTADINANZA ONORARIA A LORENZO INSIGNE

Lorenzo Insigne è cittadino onorario di Frattamaggiore. Il capitano del Napoli è stato insignito dell’alta onorificenze dal sindaco Marco Del Prete. La cerimonia per la cittadinanza onoraria a Lorenzo Insigne è stata officiata nella sala del comune. Il sindaco Del Prete ha introdotto le onorificenze con un discorso molto apprezzato da tutti i presenti.

Non è la prima volta che Frattamaggiore festeggia Lorenzo Insigne, durante EURO 2020, Il capitano del Napoli è stato omaggiato dai suoi concittadini con una sua enorme gigantografia in maglia Italia agli ultimi Europei: «Frattamaggiore è con il Magnifico». L’azzurro ha postato l’immagine sui suoi canali social.

Il capitano del Napoli è molto legato alla sua città d’origine, dove vive tutta la sua famiglia e ha appreso la notizia della cittadinanza onoraria con grande gioia.

LE PAROLE DEI FRATTESI

La cittadinanza onoraria di Frattamaggiore conferita a Lorenzo Insigne inorgoglisce i cittadini frattesi. Un amico di vecchia data commenta così la grande carriera di Lorenzo Insigne:

«Con Lorenzo siamo stati migliori amici per quindici anni: in campo e a scuola, persino la notte dormivamo insieme. Quando passò al Napoli, se suo padre Carmine non poteva, lo accompagnavo con piacere agli allenamenti.

Ero a Livorno quando fece l’esordio in Serie A, ricordo il suo stupore alla prima convocazione in Under 21. Averlo con al maglia del Napoli e poi campione d’Europa mi ha fatto pensare ai suoi sacrifici.

Il sabato sera mi pregava di tornare a casa presto perché c’era la partita, non beveva nemmeno bevande gassate. Ora ha portato Frattamaggiore in Europa, ci ha resi orgogliosi di lui»”.