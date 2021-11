Di Lorenzo carica l’Italia: “Nessuna paura, così andiamo in Irlanda”. Inamovibile anche per Mancini

Giovanni Di Lorenzo carica l‘Italia dopo il gol decisivo segnato alla Svizzera, il difensore del Napoli è sempre titolare anche con Mancini. Durante la gara con la Svizzera, Di Lorenzo è riuscito a segnare un gol che tiene a galla l’Italia per la qualificazione ai mondiali. Gli azzurri per passare il turno dovranno vincere con l’Irlanda del Nord. Ma l’Italia per andare ai Mondiali in Qatar del 2022 dovrà anche segnare molti gol.

A caricare la squadra ci pensa Di Lorenzo che è stato criticato per la prova con la Svizzera, anche se gli viene riconosciuto il gol fondamentale segnato. Il giocatore del Napoli sui social scrive: “Nessun passo indietro, nessuna paura. Questo è il nostro atteggiamento. E con questo spirito andremo in Irlanda“.

Di Lorenzo è diventato oramai un punto fermo anche per Roberto Mancini e non solo per Luciano Spalletti. Il difensore del Napoli durante gli Europei vinti con l’Italia era partito dietro Florenzi nelle gerarchie. Poi l’infortunio dell’ex Roma e le buone prestazioni di Di Lorenzo hanno fatto in modo che Mancini puntasse sempre su di lui. Stessa cosa si può dire per il Napoli. Luciano Spaletti lo ha fatto giocare titolare in tutte e 12 le partite disputate in Serie A con 1080 minuti all’attivo. Anche in Europa League ha giocato 4 partite su 4 con 360 minuti all’attivo. Insomma un uomo bionico Di Lorenzo, che nonostante qualche critica, nessun allenatore riesce mai a togliere dal campo.