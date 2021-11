Bastoni lascia il ritiro della Nazionale: può saltare Inter-Napoli

Ora è ufficiale Alessandro Bastoni lascia il ritiro dell’Italia per infortunio, il difensore può saltare anche la sfida Inter-Napoli. Il difensore dei nerazzurri è arrivato già con un problema fisico nel ritiro della Nazionale italiana di calcio. Con la Svizzera non si è seduto nemmeno in panchina e visto l’infortunio è stato deciso di fargli lasciare il ritiro, quindi Bastoni non sarà nemmeno convocato per la sfida con l’Irlanda del Nord. Una gara decisiva per la qualificazione dell’Italia che deve vincere e sperare in qualche incastro positivo per la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022.

Infortunio Bastoni: le ultime notizie

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni ha avuto un affaticamento agli adduttori per questo ha lasciato il ritiro dell’Italia. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico dei nerazzurri. La presenza di Bastoni durante Inter-Napoli è in forte dubbio. Il giocatore non giocherà a Belfast con l’Italia e potrebbe non avere a disposizione il tempo necessario per giocare in campionato con il Napoli. Inter-Napoli è uno dei big match della tredicesima giornata di Serie A. Bastoni è in forte dubbio per l’Inter, così come per il Napoli è in dubbio Demme risultato positivo al Covid. Arriva anche qualche buona notizia per Spalletti che recupera Koulibaly rientrato dalla squalifica.