Demme positivo al Covid: Napoli in allarme, nuovo giro di tamponi

Diego Demme è risultato positivo al Covid 19, ora il Napoli corre ai ripari con un altro ciclo di tamponi per tutta la squadra. La società azzurra fin dal primo momento è stata molto attenta a prendere ogni precauzione per limitare il rischio di contagio. Precauzioni che continuano ad essere messe in campo, ma che non posso evitare complicazioni. Demme è risultato positivo al Covid 19 ed ora il club è pronto con un nuovo giro di tamponi per gli atleti e lo staff. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno:

Il Covid-19 torna a disturbare il Napoli in merito alla positività di Diego Demme nei tamponi di routine svolti ieri. Demme, regolarmente vaccinato, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra oggi seguirà le indicazioni previste dai protocolli sanitari e andrà avanti con gli allenamenti, Spalletti poi concederà due giorni e mezzo di riposo alla squadra, si riprenderà martedì pomeriggio.

Ovviamente per i giocatori impegnati in Nazionale, come ad esempio Insigne e Di Lorenzo, ci saranno gli staff medici delle federazioni a provvedere ad un ulteriore giro di tamponi. La buona notizia è che Diego Demme è asintomatico. Il Napoli continuerà a monitorare la situazione, sperando di poter presto riavere il centrocampista a disposizione, che ha saltato molte partite in questo inizio di stagione a causa di un infortunio.