Italia si qualifica ai Mondiali in Qatar se: ecco le combinazioni, bisogna segare tanto

L’Italia ha la possibilità di qualificarsi direttamente ai Mondiali in Qatar del 2022 ma deve vincere la partita con l’Irlanda del Nord. Ma questo potrebbe non bastare. Manca una sola giornata alla fine dei gironi di qualificazione ai Mondiali in Qatar e l’Italia dopo il pareggio all’Olimpico contro la Svizzera vede il suo percorso complicarsi. Al momento l’Italia è in testa al Girone C con 15 punti, gli stessi della Svizzera, gli azzurri hanno però una differenza reti migliore rispetto agli elvetici, con due soli gol di differenza.

Mondiali Qatar: come si qualifica l’Italia

La squadra di Mancini ha pareggiato con la Svizzera grazie al gol di Di Lorenzo. Il rigore sbagliato da Jorginho, punzecchiato da De Laurentiis, poteva far staccare il pass Mondiale in anticipo, ma il calciatore ex Napoli ha sbagliato il tiro da dischetto. Dunque ora bisogna ancora vincere e segnare, tanto, per andare in Qatar.

L’Italia si qualifica al Mondiale 2022 vincendo la sfida con l’Irlanda del Nord che si gioca lunedì a Belfast. Contestualmente la Svizzera gioca in casa, a Lucerna, con la Bulgaria. Per qualificarsi al squadra di Mancini deve segnare più gol della Svizzera, così da mantenere intatta la migliore differenza reti. Se l’Italia vince 1-0 e la Svizzera vince 4-0, la differenza reti sarebbe favorevole agli svizzeri, ma in caso di pareggio la differenza reti avvantaggerebbe gli azzurri.

C’è anche un’altra combinazione per la qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2022: se l’Italia vince 2-1 e la Svizzera 3-0 passano gli azzurri per il maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti.

C’è ancora un’altra opzione possibile, che però è a svantaggio degli azzurri. Ad esempio se l’Italia vince 1-0 con l’Irlanda del Nord e la Svizzera vince 3-0 con la Bulgaria, a qualificarsi sono gli elvetici. Il terzo criterio riguarda infatti i gol segnati in trasferta negli scontri diretti e l’Italia a Basilea ha pareggiato 0-0, mentre nel pari dell’Olimpico la Svizzera ha realizzato un gol che potrebbe rivelarsi decisivo.

Play off Italia

Ma se l’Italia non riesce a qualificarsi direttamente ai Mondiali in Qatar 2022, può ancora guadagnarsi il pass. Ci sono infatti in play off che gli azzurri di Mancini giocherebbero con le migliore nove seconde dei gironi, insieme con le tre migliori squadre della Nations League tra quelle non già qualificate e non già agli spareggi. Queste dodici squadre daranno vita a tre gironi da quattro che disputeranno semifinali e finali: le tre vincitrici si qualificano a Qatar 2022.