L’Italia copia la punizione del Napoli di Spalletti: Ecco il video del calcio piazzato emulato dal ct Mancini

L’Italia copia la punizione del Napoli. Mancini ha emulato la squadra di Spalletti in occasione del pareggio contro la Svizzera.

l’ITALIA COPIA LA PUNIZIONE DEL NAPOLI

LA punizione come il Napoli. L’Italia di Mancini ha emulato la squadra di Spalletti in occasione della punizione che ha portato al momentaneo pareggio nella gara dell’Olimpico contro la Svizzera: lo schema, che aveva portato Rrahmani al gol contro la Fiorentina, ha avuto protagonisti Insigne, Emerson e Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha inizialmente fintato di calciare insieme al giocatore del Lione, poi ha pennellato un cross perfetto per la testa del terzino che ha superato Sommer. Contro i viola, invece, fu Zielinski a firmare l’assist vincente. Fingendo di aver “sbagliato” il movimento e successivamente lasciando partire il traversone dei tre punti.

LA PUNIZIONE NATA DAL BORUSSIA

“Sono sincero e dico che quella punizione l’ha fatta vedere il Borussia Dortmund. Il nostro analista ci ha proposto il video, era una situazione facile da riproporre e l’abbiamo fatta“.

Luciano Spalletti ammise senza problemi, al termine della partita della Fiorentina, come sia nata l’idea di quello schema curioso che ha portò alla rete di Rrahmani a Firenze. Un’intuizione scaltra, che ha colto di sorpresa la linea difensiva viola. E che rappresenta la copia identica di quanto accaduto in Germania il 15 dicembre 2018, quando il Borussia Dortmund sbloccò la partita contro il Werder Brema allo stesso modo.